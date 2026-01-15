«Ты выйдешь за меня»: мигрант присылал девочке из Владивостока порно

Во Владивостоке задержали 23-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, который отправлял школьнице порно и секс-сообщения, а также предлагал жить с ним вместе, сообщает vladivostok1.ru .

Когда девочке стали приходить странные сообщения, она на них не реагировала. Затем школьница предупредила мужчину, что ей нет 18 лет, и попросила перестать писать ей.

Мужчина знал о возрасте собеседницы, но все равно пытался добиться от нее взаимности. Он плохо изъяснялся по-русски, писал признания в любви, предлагал жить вместе.

Он также отправлял девочке кадры из порнофильмов. После этого мужчина спрашивал: «Можно?».

В итоге несовершеннолетняя обратилась в полицию, так как сообщения не прекращались. Подозреваемого задержали на работе в одном из общепитов города. Его увезли в изолятор для допроса.

