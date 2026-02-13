«Ты не сможешь меня убить»: пьяный россиянин на спор зарубил приятеля топором

В Набережных Челнах пьяный безработный мужчина зарубил собутыльника топором после его слов: «Ты не сможешь меня убить», сообщает Kazanfirst.ru .

По предварительным данным, мужчины отдыхали в одном из жилых домов города. Они веселились, распивая спиртные напитки.

Внезапно между ними возник спор, во время которого один из приятелей заявил своему собеседнику, что тот не сможет его убить. Почувствовав вызов, его 44-летний собутыльник схватил топор и нанес знакомому несколько ударов по голове.

Потерпевший получил смертельные травмы. После этого его друг попытался скрыться, но его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

