Не менее 10 ножевых: пьяный сын зарезал лежачего отца в Кузбассе

Житель Новокузнецка зарезал отца, который не мог себя обслуживать

36-летнего жителя Новокузнецка обвинили в убийстве отца. Он зарезал мужчину, который не мог сам себя обслуживать из-за болезни, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

Инцидент произошел 3 февраля в доме на улице Суданской. На фоне неприязненных отношений из-за неспособности старшего члена семьи обслуживать себя сын нанес ему не менее 10 ударов ножом в область груди и шеи. Пострадавший скончался на месте.

Сына задержали и отправили под стражу. Установлено, что в момент совершения преступления он был пьян. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в индийском штате Чхаттисгарх произошло жестокое убийство на почве ревности. Девушка зарезала парня, который заблокировал ее в социальных сетях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.