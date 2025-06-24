«Ты че, дебил?»: екатеринбурженка избила сына за кривляния на камеру

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Жительница Екатеринбурга ударила сына за дурачество на камеру

В Екатеринбурге мать хотела снять своего маленького сына на видео, но тот начал корчить рожицы и кривляться. Женщина разозлилась и со всей силы ударила ребенка, сообщает URA.RU .

Инцидент произошел в районе Ботаники. Судя по всему, женщина снимала, как мальчик катается на роликах. В какой-то момент он начал дурачиться на камеру.

Женщину это разгневало. Она ударила сына, из-за чего тот упал. Между тем снятое ей видео разлетелось по соцсетям.

«Ты че корчишь рожи такие дебильные? Ты че, дебил?» — кричала мать на сына, поднимая его с земли.

СУ СКР по Свердловской области начало проверку по данному факту. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

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