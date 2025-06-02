Дело завели на мать из Подольска, избившую дочь и угрожавшую ее убить

На жительницу Подольска, избившую свою 10-летнюю дочь и угрожавшую ей убийством, завели уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в квартире дома на Сосновой улице. Женщина 1988 г. р. в нетрезвом состоянии во время конфликта нанесла телесные повреждения своей дочери, при этом угрожала ее убить.

Как пояснила начальник управления информации и общественных связей областного главка МВД РФ Татьяна Петрова, на подозреваемую возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Она находится под подпиской о невыезде.

Девочка изъята, ее поместили в ресурсную семью. Собранные материалы поступили в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения.