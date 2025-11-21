Твори бардак, мы здесь проездом: «ГАЗель» устроила разгром на въезде в ЖК Казани

«ГАЗель» встала на дыбы и едва не сбила человека на въезде в ЖК Казани

Водитель «ГАЗели» в Казани устроил настоящее представление на въезде в ЖК «Весна», которое могло бы закончиться плачевно. Вставший на дыбы автомобиль протаранил ворота и чуть не сбил человека, сообщает «112» .

В Сеть попала запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что произошло возле ЖК «Весна». В кадре запечатлено, как «ГАЗель», въезжая в горку, встает на дыбы.

Автомобиль проехал на задних колесах до самых ворот, но не вписался и снес часть конструкции. Рядом в этот момент стоял человек — обезумевшая машина едва не сбила его. Мужчина отскочил, но его успело задеть обломком от ворот, от чего он упал.

Только после этого машина остановилась. Из «ГАЗели» вышел водитель и в первую очередь направился не к пострадавшему, который успел встать сам, а к задней части авто и воротам, чтобы осмотреть результаты своего опасного представления.

