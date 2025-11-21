Смертельное ДТП в Новой Москве: иномарка врезалась в грузовик на встречке
Фото - © Скорая помощь в Москве/Медиасток.рф
На Филимонковском шоссе в ТиНАО столицы произошло ДТП с участием двух машин, есть погибший и пострадавший, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
Предварительно, женщина-водитель за рулем иномарки Jaecoo не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в грузовик.
От полученных травм пассажир легковой машины скончался на месте, водитель находится в тяжелом состоянии. Пострадавшая доставлена в медучреждение.
На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
Утром в Новой Москве произошло еще одно ДТП. На дороге Воскресенское — Каракашево — Щербинка Mercedes вылетел с трассы и перевернулся. Пострадали 2 человека. Причиной аварии могла стать скользкая дорога.
