Первые последствия гололеда: иномарка вылетела с дороги в Москве и перевернулась
Автомобиль вылетел с трассы в Москве и перевернулся
Фото - © Телеграм-канал «МК: срочные новости»
На дороге Воскресенское — Каракашево — Щербинка в Новой Москве произошло ДТП с иномаркой. Машина вылетела с трассы и перевернулась, сообщает «МК: срочные новости».
Опубликовано фото последствий ДТП. На нем видно, что Mercedes лежит на крыше в траве за пределами проезжей части. Автомобиль сильно поврежден, искорежена задняя часть кузова.
В результате аварии пострадали 2 человека.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что в Московском регионе в пятницу возможны гололедные явления, гололеды и ледяные дожди. На дорогах и тротуарах в регионе будет скользко.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.