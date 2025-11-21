Первые последствия гололеда: иномарка вылетела с дороги в Москве и перевернулась

Автомобиль вылетел с трассы в Москве и перевернулся

На дороге Воскресенское — Каракашево — Щербинка в Новой Москве произошло ДТП с иномаркой. Машина вылетела с трассы и перевернулась, сообщает « МК: срочные новости ».

Опубликовано фото последствий ДТП. На нем видно, что Mercedes лежит на крыше в траве за пределами проезжей части. Автомобиль сильно поврежден, искорежена задняя часть кузова.

В результате аварии пострадали 2 человека.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что в Московском регионе в пятницу возможны гололедные явления, гололеды и ледяные дожди. На дорогах и тротуарах в регионе будет скользко.

