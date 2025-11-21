сегодня в 07:57

Гололед и ледяные дожди ожидаются в Московском регионе в пятницу

Утром в пятницу местами в Подмосковье и столице возможны гололедные явления, гололеды и ледяные дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как подчеркнул синоптик, на дорогах и тротуарах в регионе будет скользко. Утром в Домодедове отметили слабую замерзающую морось.

По его словам, в течение дня осадки продолжатся. Снег перейдет в мокрый снег, а ближе к вечеру местами вместо него пойдет дождь.

В регионе в пятницу температура будет плюс 1 — плюс 3 градуса, местами пройдут небольшие осадки, ожидаются облачная с прояснениями погода, гололед, гололедица.

