Снег с дождем и до +3 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и столице температура прогнозируется плюс 1 — плюс 3 градуса, местами пройдут небольшие осадки в виде снега с дождем, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде утром местами образуется гололед. Также местами ожидается гололедица.
Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.
Из-за гололедно-изморозевых отложений в регионе действует «желтый» уровень погодной опасности до 24 ноября.
