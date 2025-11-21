Снег с дождем и до +3 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и столице температура прогнозируется плюс 1 — плюс 3 градуса, местами пройдут небольшие осадки в виде снега с дождем, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.