В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности до 24 ноября

В связи с гололедно-изморозевыми отложениями в Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности на несколько суток — до 24 ноября. Соответствующее предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России .

В Москве период предупреждения синоптиков действует до 00:00 24 ноября. При этом утром 21 ноября в российской столице ожидается гололед. Водителям и пешеходам в этот период рекомендуют быть максимально внимательными и осторожными.

В Подмосковье до 00:00 22 ноября на дороге также может местами появляться гололедица. Утром, как и в Москве, в регионе возможен гололед.

В связи с гололедно-изморозевыми отложениями период действия «желтого» уровня погодной опасности продлен до 00:00 24 ноября.

Автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. Если же это невозможно, следует быть предельно внимательными за рулем, не нарушать скоростной режим, а также держать увеличенными дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами. Ни в коем случае нельзя выезжать на скользкую дорогу на летних шинах.

