Тушу 12-метрового сельдяного кита нашли на берегу Сахалина после шторма

На Сахалине на берегу южнее бухты Юяньки местные жители обнаружили тушу 12-метрового сельдяного кита, который также известен как финвал, сообщает Mash .

Предполагается, что морское животное, занесенное в Красную книгу, могло погибнуть еще до того, как штормом его тушу выбросило на берег. Обнаружение финвала на берегу является крайне редким явлением.

Известно, что для сельдяного кита несвойственно самостоятельно выбрасываться на берег.

Финвалы — морские млекопитающее из семейства полосатиков, подотряда беззубых (усатых) китов. Длина тела взрослой особи, как правило, достигает до 27 метров, а масса — до 87 тонн. При этом самки китов гораздо больше самцов. Питаются эти животные планктоном и стайной рыбой. Сельдяной кит является вторым по величине китом и самым быстрым среди усатых китов. Эти животные живут стаями от 2 до 7 особей, реже — до нескольких десятков.

Ранее летом 2025 года в районе Камчатки участники морской экспедиции заметили детеныша касатки, который застрял в пластиковом кольце. Специалисты пытались помочь животному освободиться.

