Турция не пустила к себе российский самолет из-за одной причины

Самолету авиакомпании «Россия» отказали в посадке в аэропорту Стамбула из-за неработающего ответчика. Из-за этого российскому лайнеру с 84 людьми на борту пришлось лететь обратно в Сочи, утверждает «Авиаторщина» .

19 февраля самолет Superjet 100 выполнял вечерний рейс SU-6729 из Сочи в Стамбул. В лайнере летели 79 пассажиров и пятеро членов экипажа.

Во время полета летчики получили сообщение об отказе одного комплекта вычислительной системы самолетовождения, но командир решил продолжать путь в точку назначения. При подлете к Турции местные авиадиспетчеры заявили экипажу о проблемах со вторичным опознованием борта, конкретно — об отсутствии на экране радара вторичной метки положения самолета. Из-за этого российскому самолету запретили пересекать воздушное пространство Турции.

После этого борт «России» отправился обратно в Сочи и благополучно зашел на посадку. После приземления лайнер отстранили от полетов для технических работ, а пассажиров отправили в Стамбул резервным рейсом.

Диспетчеры из Анкары докладывали российским коллегам, что Superjet 100 не пустили в Турцию из-за неработающего ответчика и плохих атмосферных явлений.