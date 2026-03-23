Туристы из РФ свалились в океан с 50 метров при полете на парашюте на Пхукете

Туристы из РФ свалились в океан с 50 метров, когда летали на парашюте на пляже Пхукета в Таиланде. Им чудом удалось обойтись без травм, сообщает SHOT .

Петербуржцы Галина и Эмиль отправились летать на парашюте на закате. Вместе с ними был инструктор.

По началу поездка проходила без проблем. Однако через некоторое время Галина ощутила, что трос, который привязан к парашюту, странно задергался. Пара утратила скорость и свалилась в воду.

Галина поделилась, что в период падения инструктор уводил парашют в сторону, чтобы он не накрыл упавших. Туристов спасли местные жители на гидроцикле. Они случайно оказались рядом. Россиянам, в качестве компенсации, предложили заняться парасейлингом еще раз.

«Ой, б****, почему мы вниз падаем? Эмиль!» — прокричала девушка на видео, а затем рухнула в воду.

