Туристка провалилась внутрь 4000-летней пирамиды в Египте

Испанская туристка пострадала, провалившись внутрь 4000-летней египетской пирамиды. Ее пришлось доставать спасателям, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Gulf News.

18 октября девушка была на экскурсии внутри Ломаной пирамиды фараона Снофри. Внезапно она поскользнулась на деревянном пандусе в узком коридоре и упала вниз. Она пролетела на глубину 80 метров.

На место происшествия прибыли спасатели. Им пришлось доставать туристку в тяжелых условиях: была плохая видимость, также стояла духота. Операция по спасению длилась несколько чесов.

Девушку удалось найти по ее крикам о помощи — специалистам пришлось ползти до нее по узким коридорам пирамиды.

Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь прямо на месте происшествия. Предварительно, девушка получила перелом стопы.

Ранее 61-летний морж спас мужчину, провалившегося под лед в Новосибирске. Он нырнул в полынью и начал выталкивать пострадавшего на лед.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.