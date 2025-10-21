61-летний морж спас мужчину, провалившегося под лед в Новосибирске

«Около 14:00 я сидел на базе и обедал, когда прибежал человек и сказал, что кто-то тонет. Я мигом оделся, по пути захватил 6-метровую доску. На озере в 50 метрах от берега тонул мужчина, ему уже кинул веревку мужчина-прохожий», — рассказал 61-летний Виктор Михайлов.

Он уже более 30 лет практикует моржевание. По профессии он инженер-строитель. После 50 лет мужчина получил образование фельдшера, а затем успешно сдал экзамены на спасателя. Он является организатором экологического проекта по очистке озера Спартак, а также основателем базы отдыха — там морж оказывает необходимую помощь посетителям. Кроме того, Виктор занимается организацией соревнований по зимнему плаванию, являющемуся олимпийской дисциплиной, в Новосибирске. Таким образом, низкая температура воды его не остановила, и он вошел в озеро.

Утопающий ухватился за веревку, которую тянул прохожий. Виктор нырнул в полынью и начал выталкивать пострадавшего на лед, и совместными усилиями с очевидцем они вытащили его на поверхность.

«Мы проводили промокшего мужчину до берега, от него сильно пахло алкоголем. Его трясло, он не мог говорить. Возможно, он был пьян, на вид мужчине было около 40 лет. Мы предложили ему сходить в баню на озере, он ушел в том направлении и пропал. Никакой благодарности не было», — поделился морж.

По его словам, здесь довольно часто можно увидеть детей, выходящих на тонкий лед. Он рассказал, что в настоящее время толщина льда на озере Спартак вблизи берега составляет от 5 до 8 сантиметров, однако ближе к центру водоема лед очень тонкий — всего 1-2 сантиметра. С наступлением заморозков уже прогнали со льда около десяти детей — в основном учеников начальных классов. Вокруг озера установлены предупреждающие знаки и таблички, но люди продолжают выходить на лед.

«Просим родителей предупредить своих детей», — призвал Виктор Михайлов.

