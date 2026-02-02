Турист вылез из палатки и был затоптан слоном в Таиланде

Слон растоптал туриста на глазах у испуганных отдыхающих в Таиланде

В Таиланде слон затоптал 69-летнего туриста, который перед рассветом вылез из палатки для тренировки, сообщает местное издание Bangkok Post .

Инцидент произошел 2 февраля в Национальном парке Кхао. Около 05:00 турист вышел из своей палатки на территории кемпинга и начал утреннюю тренировку в 20 метрах от места ночлега. Из леса неожиданно появился слон, который схватил мужчину хоботом, бросил о землю и раздавил его.

За происходящим наблюдали перепуганные туристы, которые не осмелились выйти из палаток, чтобы помочь погибшему мужчине. Местным полицейским удалось отогнать животное. Прибывшие на место происшествия медики констатировали у погибшего туриста множественные переломы и другие серьезные повреждения.

По словам смотрителя Национальном парке Кхао, этот же слон уже нападал на двух местных жителей.

Ранее в Индии молодой слон отрывал людям головы и убил минимум 17 человек за несколько дней. Среди жертв — 40-летний мужчина, ребенок и четверо членов одной семьи.

