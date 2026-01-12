Отрывал головы: бешеный слон убил 17 человек на востоке Индии

Молодой слон отрывал людям головы и убил минимум 17 человек за несколько дней

В восточной части Индии слон за несколько дней убил по меньшей мере 17 человек, среди которых были четверо членов одной семьи. Очевидцы утверждают, что агрессивный молодой самец отрывал людям головы, сообщает сайт MK.Ru .

Как пишет издание People, инциденты произошли в начале января в округе Западный Сингхбхум штата Джаркханд. Агрессивный слон более 12 раз нападал на населенные пункты Сиалджод и Бабадия. Среди жертв — 40-летний мужчина, ребенок и четверо членов одной семьи.

По словам очевидцев, слон нападает в темное время суток и действует с особой жестокостью. Некоторым жертвам животное оторвало голову с помощью хобота.

Эксперты предполагают, что такое поведение свидетельствует о наступлении «муста» (гормональный период у самцов, характеризующийся повышенной агрессией). В настоящее время лесные службы разыскивают животное, которое намерены усыпить.

Ранее бешеная рысь напала на 12-летнюю девочку в детском спортивном лагере под Уфой. По словам экспертов, у хищницы было бешенство в тяжелой форме.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.