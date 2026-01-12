Бешеная рысь напала на ребенка в детском лагере под Уфой

Бешеная рысь напала на ребенка в детском спортивном лагере под Уфой. Пострадавшая девочка находится под присмотром медиков, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в спортивном лагере «Уфимский сокол». Дикая кошка зашла на территорию лагеря и набросилась на 12-летнюю девочку. Сотрудники оперативно отбили ребенка у хищника, который продолжил вести себя неадекватно: стал задыхаться и есть снег.

На место происшествия прибыли оперативные службы, а также сотрудники Росприроднадзора и центра реабилитации диких животных. Специалистам удалось поймать рысь рядом с лагерем. По словам экспертов, у хищницы было бешенство в тяжелой форме. Животное скончалось до того, как ее планировали усыпить для осмотра.

С девочкой, которая стала жертвой нападения хищника, сейчас все хорошо — укусы и царапины оказались неглубокими. В настоящее школьнице делают уколы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.