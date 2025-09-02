Турист шел 16 км за помощью после битвы с медведем в Иркутской области

В Иркутской области мужчина во время отдыха на природе столкнулся с медведем и вступил с ним в схватку. Чудом выжив, он стал искать помощь и прошел 16 километров до ближайшей турбазы, сообщает kp.ru .

Турист встретился с хищником на территории эко-тропы федеральной особо охраняемой природной территории Фролихинский заказник. Мужчина первым пошел в атаку на медведя.

Яростная схватка продлилась недолго — путешественнику чудом удалось отбиться от животного. Медведь же пошел по своим делам.

Придя в себя после боя, мужчина бросился наутек. Однако от ближайшей турбазы его отделяли 16 километров. Он дошел до нее пешком. Там туристу оказали первую помощь, а затем его доставили в больницу. Оказалось, что мужчина получил незначительные повреждения — царапину на плече.

Как отметили в Бурприроднадзоре, медведь не ожидал встречи с человеком. Если бы он хотел напасть, то турист оказался бы мертв. Однако оба испугались, потому встреча обошлась минимальными последствиями для них.

