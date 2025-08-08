Злой шпиц прогнал медведя, пробравшегося в дом в Ванкувере
В Ванкувере медведь пробрался в частный дом и наткнулся на шпица. Пес дал отпор хищнику и прогнал его, сообщает Baza.
Опасный, но забавный инцидент был запечатлен на камеру. В кадре показан дом, внутрь которого через открытую дверь зашел медведь. Хищник начал что-то выискивать, бродя из одной комнаты в другую.
Далее послышался лай собаки, а затем голос его хозяйки. Шпиц оказался настоящим злым охранником. Он прогнал хищника, зашедшего не в ту дверь, и даже попытался преследовать его.
Судя по кадрам, медведь с трудом сбежал из дома, испугавшись маленькой собачки.
Ранее на Камчатке мужчина разогнал толпу медведей. Он начал кричать на животных, которые в итоге испугались и убежали.