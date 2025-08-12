Турагент обманула россиян на 25 млн рублей и легла в психбольницу с шизофренией

Туристический агент обманула жителей РФ на 25 млн рублей, продавая им путевки в отели с концертами Валерия Меладзе и других российских звезд. После получения средств женщина пропала, оказалось, что она лечится в психиатрической клинике, сообщает SHOT .

Анна из Тулы, работающая турагентом, обманула больше 200 граждан из разных уголков РФ.

Анна продавала туры в Египет, Турцию, на Кубу и индонезийское Бали. Девушке удавалось привлекать множества клиентов благодаря выставлению аномально низкой стоимости туров для отдыха в отелях.

Турагент обещала, что в отеле якобы еще и будут выступать российские звезды. Среди них Валерий Меладзе, Михаил Шуфутинский, Юлия Савичева и другие.

У Анны было свое агентство. Она высылала клиентам договор от его лица на оплату, получала средства и пропадала.

Путешественники поняли, что их обманули. Выяснилось, что туры на самом деле не бронировались, и люди на отдых не уезжали.

Выйти на связь с Анной не получалось. По информации покупателей, в конце июля девушка легла в психбольницу с симптомами шизофрении. Где деньги, она не рассказала.

В полицию уже написали заявление 20 ее клиентов.