Цветы, но не деньги: как мошенники начали обманывать флористов

Аферисты разводят россиян с помощь новой схемы обмана: они просят флористов положить к букетам конверт с деньгами, а сами присылают поддельные чеки о переводе средств, сообщает «112» .

Так злоумышленники обманули флориста из Майкопа. Ей позвонили и заказали букет, к которому попросили положить 20 тыс. рублей. Владелица магазина рассказала, что подобные просьбы — не редкость: заказчики хотят подарить деньги, но сами находятся далеко, поэтому просят помочь и переводят оплату.

Флористу должны были скинуть нужную сумму на карту, а оплату за цветы — на расчетный счет, но «заказчики» отправили всю сумму на счет, якобы им так было удобнее. Девушке аферисты послали поддельный чек. Позднее приехал курьер, забрал заказ и уехал.

На следующий день в салон опять позвонили и сказали, что скинули на 20 тыс. рублей больше. Тогда сотрудники фирмы насторожились, они проверили счет и поняли, что денег на него не поступало и их обманывают. Владелица салона цветов решила «повестись» на аферу злоумышленников, чтобы разоблачить их. Когда приехал курьер, она сказала, что поедет вместе с ним, чтобы убедиться в сохранности. По дороге мужчина доказывал ей, что ничего не знает, а на рабочий номер магазина пришло сообщение: «Пупсик, хорошей дороги». Девушки испугались, но доставщик довез владелицу до салона.

Предпринимательница написала заявление в прокуратуру и выяснила, что от этих мошенников пострадали и другие люди.

По ее словам, злоумышленники также разводят и курьеров. После того, как они заберут цветы, то им говорят, что в семье заказчика кто-то погиб, поэтому букет уже не нужен. Аферисты предлагают оставить цветы доставщику себе и взять небольшую сумму из конверта, а остальные деньги отправить на карту «горюющим» родственникам.

