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Рыбак держал живого осетра на привязи у дома в Хабаровском крае

В Хабаровском крае мужчина держал живого осетра на привязи возле дома. Однако это заметили полицейские, сообщает Amur Mash .

64-летний рыбак из Николаевска-на-Амуре поймал краснокнижную рыбу с помощью сети. Домой он решил ее не заносить, но и отпускать не захотел.

Мужчина привязал добычу на веревке у берега. Позже это увидели полицейские.

Осетра освободили и отправили в воду. Лодку и снасти рыбака изъяли.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

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