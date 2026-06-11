Рыбак держал живого осетра на привязи у дома в Хабаровском крае
В Хабаровском крае мужчина держал живого осетра на привязи возле дома. Однако это заметили полицейские, сообщает Amur Mash.
64-летний рыбак из Николаевска-на-Амуре поймал краснокнижную рыбу с помощью сети. Домой он решил ее не заносить, но и отпускать не захотел.
Мужчина привязал добычу на веревке у берега. Позже это увидели полицейские.
Осетра освободили и отправили в воду. Лодку и снасти рыбака изъяли.
На данный момент возбуждено уголовное дело.
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