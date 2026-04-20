Цунами высотой 40 см достигло побережья на севере Японии
Фото - © Константин Трубавин / Фотобанк Лори
Первая волна цунами высотой 40 сантиметров достигла побережья префектуры Иватэ на севере Японии. Метеорологи предупреждают о возможных повторных волнах, передает РИА Новости.
Телеканал NHK сообщил, что цунами зафиксировали в море у префектуры Иватэ. Позже первая волна высотой 40 сантиметров достигла побережья.
Специалисты предупредили, что последующие волны могут быть выше. Жителям рекомендовали не приближаться к береговой линии.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Тихом океане у северной части острова Хонсю в районе префектур Аомори и Иватэ. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной японской шкале.
Власти объявили угрозу цунами на тихоокеанском побережье от острова Хоккайдо до северной части Хонсю.
