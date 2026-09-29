Центробанк предупредил о мошенниках, выдающих себя за кумиров детей

Мошенники пишут детям от имени артистов и блогеров, выманивая деньги, коды и личные данные, сообщает «Вечерняя Москва» .

Злоумышленники обещают подарки и участие в конкурсах, а затем просят перейти по ссылке, назвать код из сообщения или перевести деньги. По данным Банка России, дети чаще взрослых доверяют таким предложениям, особенно если они поступают от имени кумира.

Мошенники под видом Клавы Коки предложили 14-летней школьнице пройти кастинг. Они получили откровенные снимки девочки и начали ее шантажировать. Узнав об этом, певица встретилась со школьницей и пригласила ее на настоящие съемки клипа.

От имени Сергея Лазарева злоумышленники создали поддельный аккаунт, скопировали публикации артиста и предложили его подписчикам в чате способы заработка.

«Не вздумайте ничего переводить и не воспринимайте никакую информацию от этих аккаунтов и чатов!» — предупредил артист.

Психолог Роман Цветков советует разбирать с детьми конкретные схемы обмана. Он предложил договориться, что ребенок сначала покажет родителям любое сообщение с просьбой прислать деньги, код или личные данные. Если ребенок уже ответил мошеннику, ругать его не стоит.

Юрист Руслан Алиев советует не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать банковские данные даже знакомым аккаунтам. Член Ассоциации юристов России Никита Тарновский уточнил: за мошенничество отвечают преступники, а ребенок-жертва ответственности не несет. Если через карту ребенка прошли похищенные деньги, родителей могут обязать возместить ущерб.

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