Целился в область груди: парень зарезал 16-летнего подростка под Саратовом

В Саратовской области 20-летний парень повздорил со своим 16-летним приятелем и набросился на него с ножом. Пострадавший получил смертельные ранения, сообщает 164.RU .

Инцидент произошел в Хвалынске 17 апреля. Приятели находились на улице Нижняя Слободка. Между ними возникла словесная перепалка. Старший из ребят достал нож и всадил его в оппонента.

По данным правоохранителей, удары пришлись «в область груди и ягодиц» потерпевшего. Подросток скончался на месте. Погибший был учеником 9 класса в местной школе.

Убивший подростка парень нигде не учился и не работал. На него возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.