23-летний омич расчленил знакомого и спрятал части тела по всему городу

Мать 25-летнего жителя Омска обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. Оказалось, что молодого человека убил и расчленил его знакомый, спрятав части тела по всему городу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.

Подозреваемым оказался неоднократно судимый 23-летний товарищ убитого. Во время допроса мужчина во всем сознался и показал, где спрятал части тела погибшего.

Убийство произошло 10 июля прошлого года. Подсудимый приревновал свою девушку, зарезал товарища, а расчлененное тело вынес из квартиры, спрятав в разных частях Омска. Также он угрожал убийством своей возлюбленной и еще одному товарищу.

Преступника обвинили по статьям об убийстве и угрозе убийством. Его приговорили к 12 годам тюрьмы с ограничением свободы на 1,5 года. Компенсация морального вреда матери погибшего составила 5 млн рублей.

