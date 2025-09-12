Чемпион Москвы по каратэ Роман Маркин пытался помочь двум мужчинам на дороге, а те оказались бандитами. Они попытались ограбить спортсмена и тяжело ранили его в этот момент, сообщает «МК: срочные новости» .

33-летний каратист возвращался на машине домой из спортивной школы в Видном. В районе пересечения Каширского шоссе и МКАД он заметил двух мужчин, которые «голосовали» на дороге. Рядом с ними стоял с виду заглохший автомобиль с поднятым капотом.

Маркин остановился возле мужчин и захотел им помочь в ремонте авто. Когда он подошел к одному из них и начал осматривать двигатель, второй пробрался в автомобиль спортсмена и начал там что-то искать.

Маркин заметил это, а затем увидел свою барсетку в руках бандита. В этот момент тот достал оружие, похожее на заточку с рукояткой, и ударил каратиста в живот. Спортсмену удалось откинуть преступника в сторону, сесть в свой автомобиль и уехать. Истекающий кровью мужчина добрался до дома, после чего его забрала скорая помощь. Сейчас он в больнице.

