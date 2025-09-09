сегодня в 14:27

Пьяный мужчина с пистолетом ограбил автобус в Нижнем Новгороде

Пьяный мужчина с пистолетом напал на автобус в Нижнем Новгороде и потребовал выдать ему деньги из кассы. Получив 1 тыс. рублей, он сбежал, сообщает «112» .

Инцидент произошел на улице Лесной городок прямо на проезжей части, куда выбежал нападавший. Он остановил автобус и начал угрожать водителю предметом, похожим на пистолет.

Шатаясь, мужчина потребовал все наличные из кассы. Водитель выдал грабителю 1 тыс. рублей. После этого мужчина скрылся, но его удалось оперативно задержать.

В отношении 56-летнего пьяного налетчика было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. На данный момент фигуранта поместили под стражу.

На допросе выяснилось, что мужчина угрожал водителю автобуса травматическим пистолетом, который взял у друга.

