«Приведение» ограбило клинику жены экс-нападающего сборной России Федора Смолова

Мужчина в полотенце и косынке в ночное время проник в клинику супруги известного футболиста Федора Смолова. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщает 112 .

На опубликованных кадрах видно, как неизвестный проник в клинику Карины Истоминой в полотенце, косынке и без обуви. При этом в руках у мужчины была кисть. Затем злоумышленник нашел простыни и замотался в них.

Неадекват пробыл в клинике около 3 часов, разбросал документы и выспался. Около 7 часов утра мужчина покинул учреждение. При этом кисть он оставил в клинике.

В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы. Салон в короткие сроки открыл свои двери для клиентов.