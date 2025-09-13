сегодня в 04:28

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале , что зафиксировала пуск ракеты в сторону Израиля с территории Йемена.

«Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО задействованы для перехвата угрозы», — говорится в сообщении.

После этого в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. В ЦАХАЛ отметили, что ракета была перехвачен.

Ранее правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» впервые ударило беспилотниками по району рядом с городом Димоном на юге Израиля. Там расположен ядерный исследовательский центр.