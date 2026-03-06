ЦАХАЛ заявил об ударе по иранскому командиру высокого ранга в Тегеране

Армия Обороны Израиля заявила, что военнослужащие нанесли удар по иранскому командиру высокого ранга в Тегеране, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

При этом имя и должность высокопоставленного иранского офицера не приводятся. Результаты атаки также не уточняются.

Ранее было опубликовано видео, на котором показано, как ВВС Израиля уничтожили в Тегеране подземный бункер верховного лидера Ирана Али Хаменеи для управления боевыми действиями в условиях бомбардировок.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.