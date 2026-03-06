Видео: уничтожение Израилем подземного бункера Хаменеи

РИА Новости опубликовало видео, на котором показано, как ВВС Израиля уничтожили в Тегеране подземный бункер верховного лидера Ирана Али Хаменеи для управления боевыми действиями в условиях бомбардировок.

Как заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), около 50 истребителей ВВС страны на основе полученных точных данных военной разведки ударили по подземному бункеру Али Хаменеи в Тегеране.

Объект располагался под правительственным комплексом руководства в центре столицы Ирана, должен был использоваться верховным лидером, как безопасный центр управления в чрезвычайных ситуациях.

По словам пресс-службы, этот бункер использовался военным руководством Ирана и после гибели лидера.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.