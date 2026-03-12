сегодня в 13:48

ЦАХАЛ ударила по ядерному центру «Талеган» в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по ядерному центру «Талеган» в Иране, сообщает РИА Новости .

Атаку проводили израильские ВВС. В ЦАХАЛ заявили, что удары наносились на основе точных данных разведки.

В Израиле утверждают, что Иран использовал «Талеган» для «развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия».

В ЦАХАЛ уточнили, что атака проводилась в рамках серии ударов, проведенных в последние дни в Тегеране.

Накануне Израиль начал наносить удары по правительственным объектам в Тегеране.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.