ЦАХАЛ ударила по ядерному центру «Талеган» в Иране
Фото - © Армия обороны Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по ядерному центру «Талеган» в Иране, сообщает РИА Новости.
Атаку проводили израильские ВВС. В ЦАХАЛ заявили, что удары наносились на основе точных данных разведки.
В Израиле утверждают, что Иран использовал «Талеган» для «развития критически важных возможностей по разработке ядерного оружия».
В ЦАХАЛ уточнили, что атака проводилась в рамках серии ударов, проведенных в последние дни в Тегеране.
Накануне Израиль начал наносить удары по правительственным объектам в Тегеране.
