ЦАХАЛ сообщил о новом пуске ракет со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметила новый пуск ракет со стороны Ирана. На данный момент системы противовоздушной обороны (ПВО) ведут их перехват, сообщает РИА Новости.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы», — рассказали в ЦАХАЛ.
США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. Иран наносит ответные удары.
Ранее Иран показал кадры применения «Хорремшехр-4» с боевой частью весом 1,5 тонны.
