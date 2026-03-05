сегодня в 22:42

ЦАХАЛ сообщил о новом пуске ракет со стороны Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметила новый пуск ракет со стороны Ирана. На данный момент системы противовоздушной обороны (ПВО) ведут их перехват, сообщает РИА Новости .

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы», — рассказали в ЦАХАЛ.

США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. Иран наносит ответные удары.

Ранее Иран показал кадры применения «Хорремшехр-4» с боевой частью весом 1,5 тонны.

