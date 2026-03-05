Иран показал кадры применения «Хорремшехр-4» с боевой частью весом 1,5 тонны

сегодня в 20:43

В Сети появились кадры применения снарядов. На них запечатлен старт двух ракет. Это произошло в темное время суток.

Показанные в кадре ракеты напоминают БРСД «Хорремшехр-4».

Данный вид впервые представили в 2023 году. Ракета может преодолевать расстояние в 2 тыс. километров. Она оснащена двигатель с топливом, которое годами можно хранить в баках.

Также благодаря навигационной системе можно корректировать курс ракеты за пределами атмосферы.

Ранее Иран нанес ракетный удар по американскому танкеру после уничтожения фрегата IRIS Dena в Индийском океане. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что противостояние противников фактически перешло в стадию открытой морской войны.

