Иран показал кадры применения «Хорремшехр-4» с боевой частью весом 1,5 тонны
Фото - © Telegram-канал ImpNavigator
Иран применил баллистические ракеты средней дальности (БРСД) Khorramshahr-4 («Хорремшехр-4»). Они несут боевую часть весом 1,5 тонн, сообщает Telegram-канал ImpNavigator.
В Сети появились кадры применения снарядов. На них запечатлен старт двух ракет. Это произошло в темное время суток.
Показанные в кадре ракеты напоминают БРСД «Хорремшехр-4».
Данный вид впервые представили в 2023 году. Ракета может преодолевать расстояние в 2 тыс. километров. Она оснащена двигатель с топливом, которое годами можно хранить в баках.
Также благодаря навигационной системе можно корректировать курс ракеты за пределами атмосферы.
Ранее Иран нанес ракетный удар по американскому танкеру после уничтожения фрегата IRIS Dena в Индийском океане. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что противостояние противников фактически перешло в стадию открытой морской войны.
