Военный эксперт прокомментировал удар Ирана по танкеру США

Капитан Дандыкин — о конфликте Ирана и США: он перешел в фазу морской войны

Иран нанес ракетный удар по американскому танкеру после уничтожения фрегата IRIS Dena в Индийском океане. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что противостояние фактически перешло в стадию открытой морской войны, сообщает сайт MK.Ru .

Пентагон подтвердил, что американская атомная подлодка торпедировала иранский фрегат класса «Маудж» у побережья Шри-Ланки. Корабль возвращался с учений в Индии. На борту находились 140 человек: погибли не менее 87 моряков, более десяти пропали без вести, 32 спасены.

Министр обороны США Пит Хегсет назвал атаку «тихой смертью» и заявил, что это первый со времен Второй мировой войны случай применения торпеды против вражеского корабля.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи осудил действия Вашингтона.

«США совершили зверство в море… Помяните мое слово: США горько пожалеют», — заявил дипломат.

После этого Корпус стражей исламской революции нанес удары по американскому танкеру в Персидском заливе, атаковал переоборудованный контейнеровоз и сообщил о пусках ракет по эсминцу США. Тегеран также заявил о контроле над Ормузским проливом, что привело к сбоям судоходства.

Капитан 1-го ранга Василий Дандыкин отметил, что уничтожение боевого корабля с десятками погибших — это акт войны. По его словам, Иран сделает ставку на асимметричные действия: удары дронами, атаки через союзников и давление на мировые поставки нефти.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.