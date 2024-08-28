ЦАХАл объявил о контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан

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Израиль начал контртеррористическую операцию в Дженине и Тулькарме

Израиль начал контртеррористическую операцию в Дженине и Тулькарме на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС .

Израильские силы безопасности начали «операцию по противодействию терроризму» в городах Дженин и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

Об этом говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности Израиля, указано в сообщении агентства.

Детали операции не приводятся.

Ранее Израиль нанес 40 превентивных ударов по позициям ливанского движения «Хезболлах».