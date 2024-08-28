ЦАХАл объявил о контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан
Израиль начал контртеррористическую операцию в Дженине и Тулькарме
Израиль начал контртеррористическую операцию в Дженине и Тулькарме на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС.
Израильские силы безопасности начали «операцию по противодействию терроризму» в городах Дженин и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.
Об этом говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности Израиля, указано в сообщении агентства.
Детали операции не приводятся.
Ранее Израиль нанес 40 превентивных ударов по позициям ливанского движения «Хезболлах».