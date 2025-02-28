Трупы Хэкмена и его супруги пролежали около двух недель
Daily Mail: тела актера Хэкмена и его супруги были частично мумифицированы
Тела американского киноактёра Юджина Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы были частично мумифицированными из-за долгого нахождения на открытом вордухе, пишет RT.
Трупы киноактера и его супруги были вздуты и имели признаки высыхания, пишет Daily Mail.
По данным издания, двое коммунальных рабочих, которые обслуживали коттедж голливудской звезды, заявили, что не видели пару около двух недель
Двукратный лауреат премии «Оскар» 95-летний Джин Хэкмен, его жена 65-летняя Бетси Аракава и их собака, были найдены мёртвыми в своём доме в Санта-Фе в четверг.
Представители правоохранительных органов считают, что смерть знаменитостей не имеет криминальную причину