Трупы Хэкмена и его супруги пролежали около двух недель

сегодня в 00:36

Daily Mail: тела актера Хэкмена и его супруги были частично мумифицированы

Тела американского киноактёра Юджина Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы были частично мумифицированными из-за долгого нахождения на открытом вордухе, пишет RT.

Трупы киноактера и его супруги были вздуты и имели признаки высыхания, пишет Daily Mail.

По данным издания, двое коммунальных рабочих, которые обслуживали коттедж голливудской звезды, заявили, что не видели пару около двух недель

Двукратный лауреат премии «Оскар» 95-летний Джин Хэкмен, его жена 65-летняя Бетси Аракава и их собака, были найдены мёртвыми в своём доме в Санта-Фе в четверг.

Представители правоохранительных органов считают, что смерть знаменитостей не имеет криминальную причину