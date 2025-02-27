Актер Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава найдены мертвыми в Санта-Фе

Двукратный лауреат премии «Оскар» за фильмы «Французский связной» и «Непрощённый» Джин Хэкмен, и его жена, пианистка Бетси Аракава, были найдены мёртвыми в своём доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Об этом пишет Variety .

Офис шерифа округа Санта-Фе Адана Мендосы подтвердил их смерть после полуночи четверга. По словам властей, признаков насильственной смерти пока не выявлено, хотя офис шерифа не огласил причину смерти. Хэкмену было 95 лет, Аракаве — 63. Также в доме была найдена их мертвая собака.

Хэкмен — один из самых популярных и успешных американских актёров второй половины XX века, чья карьера длилась более 40 лет. Преимущественное актёрское амплуа Хэкмена — представители закона и военные.

Актер стал известен благодаря своей роли старшего брата Клайда Барроу в легендарном фильме 1967 года «Бонни и Клайд», который принёс ему первую номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. После он резко изменил амплуа, сыграв робкого сына Мелвина Дугласа в фильме «Я никогда не пел для своего отца» и получил вторую номинацию на «Оскар».