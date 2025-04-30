Труп скинул за гаражами: в Омске задержали задушившего 20-летнюю девушку водителя

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Водителя из Омска задержали за убийство 20-летней девушки

Сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего водителя, который, предположительно, задушил 20-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области.

Сотрудники Следственного комитета открыли уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Труп девушки нашли 14 апреля за гаражами в Центральном округе Омска.

Задержанный мужчина до этого был судим за развратные действия. Установлено, что он, предположительно, вступил в конфликт с девушкой, а затем задушил ее.

Труп мужчина вывез в безлюдное место. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

Ранее молодую чернокожую девушку убили на севере Москвы. Ее ранили ножом в сердце.