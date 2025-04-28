Юную чернокожую девушку убили ударом в сердце на севере Москвы

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Тело чернокожей девушки с ножевым ранением обнаружили в Москве

Доследственная проверка проводится по факту обнаружения тела девушки с ножевым ранением возле многоквартирного жилого дома на севере столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

В понедельник вблизи многоэтажки в Ясном проезде было найдено тело девушки с ножевым ранением в области сердца.

На месте убийства продолжают работу следователи и криминалисты. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», жертвой убийства в Ясном проезде стала молодая темнокожая девушка. В настоящее время устанавливается личность убитой.