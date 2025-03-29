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Труп пропавшей 13-летней девушки обнаружили в Тверской области. Она исчезла 21 марта, сообщает РЕН ТВ .

В дату исчезновения подросток покинула дом в деревне Рязаново и поехала к подруге, живущей в соседнем населенном пункте. Но к приятельнице девушка не добралась.

Труп 13-летнего подростка нашли в СНТ «Ручеек», находящегося в Калининском муниципальном округе. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковной Дубне нашли тела двух трубоукладчиков. Трупы лежали «валетом» на съемной квартире.