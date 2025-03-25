Лежали «валетом»: в Подмосковье нашли два загадочных трупа

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В Дубне нашли двух мертвых трубоукладчиков, лежавших «валетом»

В подмосковной Дубне обнаружили трупы двух трубоукладчиков. Покойники лежали «валетом» в арендованной квартире. Мужчин нашел их коллега, вернувшийся с работы, сообщает «МК: срочные новости» .

Напарник обнаружил мертвецов утром 25 марта. По данным журналистов, перед смертью мужчины отдыхали в Твери.

Известно, что один из умерших ранее лечился от алкогольной зависимости и был закодирован.

В причинах и обстоятельствах смерти трубоукладчиков разбираются специалисты. Прочие подробности случившегося выясняются.

Тем временем в Москве мужчина упал со свода Ходынского тоннеля, после чего его переехала иномарка. По данным СМИ, погибший страдал от наркозависимости и пропал из дома 23 марта.