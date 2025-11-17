Тротиловую шашку в Сколкове заложили охранники в надежде на премию

В появлении тротиловой шашки на газовой трубе рядом с подстанцией «Медведковская» в Москве виноваты охранники предприятия. Именно они заложили ее, надеясь в результате своих ухищрений получить премию, сообщает Mash .

Идея обогатиться таким хитрым способом принадлежит начальнику охраны и двум его подчиненным. Сотрудники приобрели шашку, прикрепили ее к трубе, а затем якобы нашли и обратились в полицию.

На место приехали спецслужбы. Они обезвредили устройство. Само собой, охранники сначала не признались, что это именно они заложили шашку, однако правоохранители вычислили соучастников и задержали.

На допросе задержанные рассказали, что хотели получить премию за свою проявленную «бдительность».

В отношении мужчин возбудили дело по статье о незаконном хранении или приобретении взрывчатки. Их поместят под стражу.

Шашку рядом с подстанцией «Медведковская» в Сколкове обнаружили 14 ноября. СВУ находилось на газораспределительном пульте. Речь идет о шашке — 200 г в тротиловом эквиваленте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.