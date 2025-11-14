Примотали к газовой трубе: в столичном Сколкове обнаружили тротиловую шашку

В московском Сколкове рядом с подстанцией «Медведковская» обнаружили взрывчатку на газовой трубе. Саперы прибыли на место и обезвредили СВУ, сообщает SHOT .

Речь идет о шашке — 200 г в тротиловом эквиваленте. Устройство обнаружили на улице Алессандро Вольта в Можайском районе.

СВУ находилось на газораспределительном пульте. Специалисты обезвредили его. Кто разместил шашку на трубе, пока неизвестно.

Ранее мальчик в подмосковном Красногорске отправился на тренировку по единоборствам. По пути он нашел предмет, похожий на пачку купюр. Едва он взял его в руки, как раздался взрыв. Ребенок проходит реабилитацию.

