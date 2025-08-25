Трос оборвался: мужчина и женщина погибли при спуске на зиплайне под Самарой

Два человека погибли во время спуска на зиплайне в Самарской области

Мужчина и женщина погибли во время спуска на зиплайне в Самарской области. Причиной происшествия стал оборвавшийся трос, сообщает РЕН ТВ .

Трагедия произошла в Кинеле. На опубликованных кадрах, снятых за несколько минут до происшествия, видно, как на аттракционе спускаются две девушки. Затем в полет с одной из девушек отправляется и мужчина.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Самарской области, от полученных при падении с высоты травм 37-летний мужчина погиб на месте, 37-летняя женщина скончалась в больнице.

По факту смерти 2 человек возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что бывший кинолог МЧС России вместе с собакой бесследно пропали в горах Сочи. К поискам подключились волонтеры.