Бывший кинолог МЧС России бесследно пропала в горах Сочи

Бывший кинолог МЧС России Инна Крахмалева вместе с собакой бесследно пропали в горах Сочи. К поискам подключились волонтеры, сообщает 112 .

В последний раз 49-летняя женщина вышла на связь с дочерью в 10:00 21 августа. После этого телефон пропавшей был выключен.

В день исчезновения ее заметили на автозаправочной станции в поселке Красная Поляна. По словам свидетелей, женщина села в свой автомобиль вместе с собакой и уехала в неизвестном направлении.

Родные теряются в догадках, куда могла отправиться женщина.

