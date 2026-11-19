Трос грузового лифта оборвался в здании в Москве. Пострадали 2 человека
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В нежилом здании на Полковой улице в столице произошел инцидент с грузовым лифтом. В результате него пострадали двое сотрудников коммерческой фирмы, сообщает прокуратура Москвы.
Авария случилась из-за разрыва троса лифта. Бригады скорой помощи увезли пострадавших в стационар.
Им оказывают медицинскую помощь.
Сотрудники Останкинской межрайонной прокуратуры проконтролируют ход и результаты доследственной проверки. В рамках нее установят причины и детали произошедшего.
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