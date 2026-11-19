сегодня в 10:21

Трос грузового лифта оборвался в здании в Москве. Пострадали 2 человека

В нежилом здании на Полковой улице в столице произошел инцидент с грузовым лифтом. В результате него пострадали двое сотрудников коммерческой фирмы, сообщает прокуратура Москвы.